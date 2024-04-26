الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. تعادل سلبى بين الأهلى ومازيمبى فى الشوط الأول

الأهلي ومازيمبي
الأهلي ومازيمبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين بدون أي خطورة.

في الدقيقة 3، فيليب كينزومبي لاعب مازيمبي حاول المرور من جهة اليمين ولكن تداخل معه علي معلول بشكل رائع وامن الكرة حتى مرت لركلة مرمى.

كرة طولية من أحمد عبد القادر إلى السولية لكن حارس مازيمبي خرج وأمسك بالكرة قبل وصول السولية.

الأهلي أهدر أول أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من علي معلول من الجهة اليسرى إلى السولية الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في قدم الحارس أليو فاتي.

وعادت الكرة مجددا وسط ارتباك من حارس مازيمبي وسدد السولية الكرة فوق الحارس لكن المدافع أخرجها في اللحظة الأخيرة.

ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس مازيمبي أليو فاتي.

بيرسي تاو تلقى تمريرة رائعة وسدد لكن الكرة اصطدمت بالمدافع وخرجت إلى ركنية  في الدقيقة 18.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص وسدد عبد القادر رأسية في الدقيقة 19 أبعدها الحارس بادارا فاتي.

في الدقيقة 22 مر محمد هاني ولعب الكرة عرضية أرضية حاول عليها وسام أبو علي وخرجت إلى ركلة مرمى.

سقوط جديد من لاعب مازيمبي جويل بيا ومحاولة لإضاعة الوقت في الدقيقة 23.

فرصة خطيرة من مازيمبي في الدقيقة 26 لكن مصطفى شوبير خرج وأنقذ الموقف.

في الدقيقة 35 نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رامي ربيعة برأسية أمسك بها الحارس أليو فاتي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 37 ركلة ركنية لمازيمبي من جهة اليمين نفذها فيليب كينزومبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 43 سدد زيمانجا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس مصطفى شوبير.

سقوط أكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة.

رأسية خطيرة من كينزومبي مرت فوق عارضة مصطفى شوبير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، وسام أبوعلي


تشكيل مازيمبي أمام الأهلي

جاء تشكيل الفريق الكونغولي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إليون بادارا فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - جونسون أتيبو، إرنست لوزولو - ماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: بواز نجالاولوما -  سوزي زيمانجا- جلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي - جويل بيا - أوسكار كيتوبا.

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