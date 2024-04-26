الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة شيكابالا قبل مباراة دريمز فى الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

تعرض محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “با جو”، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إن “شيكابالا” تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية، وخضع لجلسات ثلج على موضع الإصابة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي:” فضلنا خروج اللاعب من الملعب وعدم استكمال التدريبات، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة بطل غانا المرتقبة بالكونفيدرالية.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقه حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

إصابة شيكابالا

قائمة الزمالك لرحلة غانا المرتقبة 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري والرسمي للكونفيدرالية داخل منطقة الشرق الأوسط، مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، مساء الأحد المقبل على ستاد كوماسي، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية، على الهواء مباشرة.

لقب يتيم 

يمتلك الزمالك، لقب يتيم بالكونفيدرالية، كان في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق

محمود عبد الرازق الزمالك شيكابالا دريمز الغاني الكونفيدرالية

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