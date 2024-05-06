الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بطور سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وفد من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، لكنيسة موسى النبي ومارمرقص الرسول بطور سيناء، وتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، تأكيدًا لمشاعر الاخوة والروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري الذي دائما يتشاركون في اعيادهم وأفراحهم، حيث ستظل مصر منبعًا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار بوحده وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث زار وفد من المديرية برئاسة مدير المديرية، واحمد مصطفى السيد وكيل المديرية، والسيد ابو العنين مسئول التخطيط والمتابعة بالمديرية، وذلك حرصًا من المديرية علي مشاركة الإخوة الاقباط في الاحتفال بأعيادهم، والعلاقات الطيبة بين كافة أطياف المجتمع المصري.

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مديرية العمل بجنوب سيناء 

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تاتى فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتهنئته للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وحرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة والروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، وأكدت مدير المديرية على أن مصر ستظل منبعا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها، معربة عن خالص أمنياتها بأن يديم الله نعمة الأمان والازدهار والتقدم على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، مؤكدة على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد.

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وكانت قد قالت وزاة العمل، فى بيان لها، إنها نظمت فعاليات ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، بهدف  تطوير نماذج رصد عمل الأطفال للعاملين بالوزارة والمديريات، بفندق بيراميزا، بحضور السيد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، ومجموعة من مديري المديريات ومفتشي العمل ومسئولي وحدات الطفل بمديريات العمل بالمحافظات، في إطار حرص وزارة العمل على مكافحة عمل الأطفال وفى ضوء أعمال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة "٢٠١٨ - ٢٠٢٥"، والتي تهدف إلى الاسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول ٢٠٢٥ مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم والتى تستند إلى ستة قضايا استراتيجية من بينها القضية الثالثة التي تعمل على تعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية.

مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء كنيسة موسى النبي مارمرقص الرسول سيناء عيد القيامة المجيد

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