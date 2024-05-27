الأربعاء.. بدء سفر حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لإصدار تذاكر سفر حجاج الجمعيات الأهلية بمقر الوزارة كما تم السماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية لنقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وأكدت الوزارة أن بعثة الحج ستغادر الى الأراضى المقدسة، بعد غدٍ الأربعاء والمقرر أن يغادر 785 حاجًا من محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية وبعدها يتوالي سفر باقي الحجاج حتى يوم 9 يونيو المقبل.

أشارت الى أنه جاري إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لمتابعة وتوفير الرعاية الصحية لهم خلال فترة تأدية المناسك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مضيفة أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء اقامة المشاعر، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتوفيرالوعظ والإرشاد الديني للحجاج وتقديم الاستفسارات الإدارية الدينية خلال رحلة الحج.

شركات النقل

وأوضحت أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في السعودية لتيسير رحلات الحجاج، كما تم التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، حيث يشمل المستوى الاول فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، المستوى الثاني يضم فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، أما المستوى الثالث يضم فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

ووجهت وزيرة التضامن أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.