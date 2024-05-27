الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: توافق العالم "مهم جدًا" فى سياق حل القضية الفلسطينية

عبد المسيح الشامي
عبد المسيح الشامي

قال المحلل السياسي د.عبدالمسيح الشامي إن التحركات السياسية ربما بدأت بإدانة وشجب ما يحدث في قطاع غزة من بعض الدول الأوروبية اكتملت باعتراف ثلاث دول دفعة واحدة بالدولة الفلسطينية.

أضاف الشامي، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن هناك شبه توافق ما بين الموقف العربي والأوروبي، فمن حيث المبدأ أعتقد أن التوافق بين الدول الأوروبية والدول العربية أمر مهم في حل القضية الفلسطينية والتخفيف عن الشعب الفلسطيني بما يجري اليوم وفي المستقبل.

ونوه إلى أن المشكلة أننا عندما نريد أن نقيم مدى أهمية هذا الأمر يجب أن نعود إلى الموقف الإسرائيلي وتجاوب إسرائيل مع هذه المطالب وهذه الاعترافات. 

وأشار إلي أن الاعتراف جاء ربما متأخرًا جدًا من قبل الدول الغربية، مؤكدًا أن حتى مقومات الدولة الفلسطينية لم تعد موجودة من حيث البنية التحتية أو الموضوع المتعلق بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، فسوف تخسر ما يعادل 65 - 70% من تمويلها. 

محلل سياسي القضية الفلسطينية الدول العربية والأوروبية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش غزة

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