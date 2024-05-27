الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "دفاع الشيوخ" يُطالب باستغلال الأصول لدعم ميزانية وزارة الأوقاف

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن وزارة الأوقاف تمتلك أراضي وشقق وعمارات سكنية وممتلكات أخرى تقدر بالمليارات ولم تستغل ذلك في الاستثمار المباشر لزيادة ميزانية الوزارة.


جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن "حفظ أموال الوقف وتنميتها" بحضور وزير الأوقاف وممثلي الوزارة.

وأكد “نصير” أن العديد من الدول كانت لها تجارب ناجحة في إدارة ممتلكات الأوقاف -على سبيل المثال- وليس الحصر دولة الأردن الذي أدخل القطاع الخاص في مشروعات وممتلكات  الأوقاف مما ساهم في زيادة ميزانية الوزارة.


وطالب “نصير” وزير الأوقاف بتطبيق هذه التجربة في مصر حتى لو استدعى ذلك إعادة هيكلة أو نص قوانين تساهم في تطبيق ذلك.

وأشاد اللواء طارق نصير بالجهود الذي تبذلها وزير الأوقاف في مجابهة الفكر المتطرف داخل المساجد وتوصيته دائما بتقديم خطب يوم الجمعة بما تتماشي مع الإسلام الوسطى السمح.

لجنة الدفاع طارق نصير وزير الأوقاف حفظ أموال الوقف وتنميتها ممتلكات الأوقاف مشروعات

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