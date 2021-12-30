فى رأس السنة.. 3 أفلام جديدة بسينمات مصر

انضمت خلال الساعات الماضية 3 أفلام جديدة إلى قائمة الأعمال المعروضة بدور السينما المصرية بالتزامن مع رأس السنة وأعياد الميلاد، بين عربية وأجنبية، هي: Christmas Is Canceled وThe King's Man والكاهن، ونرصد تفاصيل الأفلام الثلاثة خلال التقرير التالي.

فيلم Christmas Is Canceled

يعد فيلم Christmas Is Canceled أحدث الأفلام الأجنبية المنضمة لدور العرض المصرية خلال الساعات الماضية، لينضم للقائمة الطويلة من الأفلام المتواجدة في شباك التذاكر، والفيلم تدور أحداثه حول اكتشاف إيما، الطالبة بالمدرسة الثانوية، أن والدها تربطه علاقة عاطفية بعدوتها اللدودة بالمدرسة، ومع الأحداث تقرر إيما الدخول في مغامرة للوقوف أمام قصة حبهما وعمل وقيعة بينهما، فهل ستنجح في مهمتها الخطيرة؟.

الفيلم من بطولة كل من ديرموت مولروني وجانيل باريش وهايلي أورانتيا وميريلي تايلور وإيزابيلا مالاكسينا وجيف باركر، ومن تأليف سارة إندسلي، وإخراج برارتانا موهان.

فيلم The King's Man

الفيلم الثاني في قائمة العرض هو فيلم The King's Man، وهو من بطولة كل من ماثيو جود وجيما أرتيرتون وستانلي توتشي وآرون تايلور جونسون ورالف فاينس ودجيمون هونسو، ومن تأليف وإخراج ماثيو فون، وتدور الأحداث حول مهمة توكل لشخص واحد ينتمي لمنظمة استخباراتية سرية في مهمة قوية وخطيرة للغاية، حيث يسعى لإيقاف مجموعة من أسوأ طغاة التاريخ لديهم عقول إجرامية للغاية يريدون الدخول في حرب تقضي على الملايين لو بدأت.

فيلم The King's Man

فيلم الكاهن

كما استقبلت السينمات الفيلم المصري «الكاهن» بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم حسين فهمي والفنان جمال سليمان والفنانة درة وعدد كبير من النجوم، حيث أقيم العرض الخاص مؤخرا، وتدور قصة أحداث الفيلم حول كيانات سرية عالمية تسعى للسيطرة على العالم وعلى العقول من خلال شخصية الكاهن التي تظل مختفية وغامضة طوال الأحداث.