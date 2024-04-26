ضبط طن دقيق مجهول المصدر و500 كيلو أسماك "فاسدة" بالمنوفية

أفاد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، بقيام لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية حماية المستهلك، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم وأماكن بيع الأسماك واللحوم، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين، أسفرت عن ضبط 500 كجم أسماك سردين مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة، مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأوضح المحاسب أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم تحرير 133 محضرًا تموينيًا من الحملات التفتيشية خلال يوم واحد، تنوعت بين 75 محضر مخالفات مخابز و58 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم التزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم وبركة السبع ضد أصحاب محال بيع مواد غذائية لحيازتهم طن دقيق فاخر، و1200 علبة سمنة، 480 عبوة شاي دون مستندات مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة المخالفين ومروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكدًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا لإحكام الرقابة حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

يتم ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، وانطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية، تزامنًا مع أعياد شم النسيم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.