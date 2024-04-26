الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أمين الاتحاد العربى للتأمين: مصر سباقة وطبقت الدراسات الاكتوارية منذ 50 عامًا

شكيب أبوزيد
شكيب أبوزيد

قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن مصر تتمتع بقدرات وإمكانات هائلة في مجال الدراسات الاكتوارية بقطاع التأمين، حيث إنها من أوائل الدول التي اقتحمت هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما، حتى انتشر الخبراء الاكتواريون المصريون في جميع أنحاء الدول الخليجية والأوروبية.

جاء ذلك على هامش ختام الدورة الثانية للمؤتمر العربي للاكتواريين 2024، اليوم الجمعة، والذي ينظمه قطاع التأمين في تونس من 23 حتى 25 أبريل الجاري، بحضور العديد من الخبراء والشركات الاكتوارية من قطاعات المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التقاعد وشركات إدارة الاستثمار والثروات وهيئات التأمين وهيئات الرقابة المالية والوزارات الحكومية المعنية.

الاتحاد المصرى لشركات التأمين وقّع اتفاقيتين مع جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر

وأضاف "أبوزيد" أن الاتحاد المصري لشركات التأمين وقّع اتفاقيتين مع جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، للاهتمام بالمجال الاكتواري، ولوضع مناهج ودراسات لتخريج المزيد من الاكتواريين المصريين، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة نظرا للحاجة الملحة لشركات التأمين لتوفير المزيد من الخبراء في هذا المجال.

 أهمية الخبراء الاكتواريين فى جميع مراحل العملية التأمينية

وأشار إلى أهمية الاكتواريين في جميع مراحل العملية التأمينية، كالمعيار المحاسبي والمخصصات المالية، وتقدير الأضرار المرتقبة من الحوادث والكوارث الطبيعة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات) زادت من أهمية خبراء التأمين، للتنبؤ بالصورة المسبقة للأحداث، وكيفية التعامل معها، مثلما حدث في زلازل مراكش 2023.

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من جانبه، قال الدكتور عادل منير، رئيس جمعية إدارة الأخطار المصرية، على هامش المؤتمر، إنه يشارك اليوم ضمن الجلسة الأولى "العلمية- الفنية" بالدورة الثانية للمؤتمر العربي للاكتواريين تحت عنوان "الرقابة على أساس المخاطر القادمة"، مشيرا إلى أهمية التطبيق الفعلي للأساليب الاكتوارية في الرقابة على شركات التأمين.

وأوضح أن الاتجاه العالمي في مجال الخبراء الاكتواريين بدأ تطبيقه في 2016 في أوروبا وانتشر في الدول العربية، وكانت مصر ودول شمال إفريقيا من أوائل الدول التي بدأت الإعداد لتطبيق الأساليب الاكتوارية في مجال التأمين.

عدد الاكتواريين المصريين ارتفع ليصل إلى أكثر من 50 اكتواريًا من الدارسين

وأضاف "منير" أن عدد الاكتواريين المصريين ارتفع من 16 شخصا عام 2005 ليصل إلى أكثر من 50 اكتواريا من الدارسين، مشيرا إلى احتياج السوق إلى المزيد من خبراء التأمين المتخصصين لتتناسب مع ارتفاع عدد شركات التأمين وزيادة عدد السكان.

وأشار إلى أن رابطة الاكتواريين العرب تعد همزة الوصل بين جميع الاكتواريين، باعتبارها منصة تضم العديد من الدول من بينها مصر، مضيفا أن المؤتمرات تمثل أداة هامة لتبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات التأمين المختلفة والتعرف على كل ما هو جديد.

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