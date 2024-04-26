استقبل المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفدًا من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، يرافقهم أساتذة الكلية، للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وذلك في إطار التعرف على خطط التنمية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وصقل مهارات الطلاب، وتفقد معالم المدينة.

وفي مستهل الزيارة، استمع الطلاب، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة المتواجدة بالمدينة، والتي تتنوع بين سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خضراء، وخدمية، مما يجعلها تُسهم بشكل كبير في تنمية التجمعات العمرانية المجاورة لها.

كما تم تقديم عرض تضمن فيديو تسجيليا عن مختلف المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، ومراحل تطورها، والذي أوضح أنها تضم معالم عديدة منها: منطقة الأبراج الشاطئية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين الأهلية، والممشى السياحي، ومشروعات أخرى متعددة، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسئولى الجهاز.

مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات

ثم انتقل وفد الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية، يرافقهم مسئولو الجهاز، في جولة لتفقد أهم مشروعات العلمين الجديدة، حيث تضمنت الجولة تفقد مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، بالإضافة إلى مشاريع الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية وعمارات الداون تاون، وغيرها.

طلاب "هندسة" الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية يزورون مدينة العلمين الجديدة ويتفقدون معالمها

وعقب الجولة، عبر وفد الجامعة الألمانية، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، وأشادوا بما تنفذه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، والجهات الأخرى، من مشروعات تنموية وخدمية، وتوجهوا بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة، وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة.