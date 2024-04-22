الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

وزير الإسكان يتفقد أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تضم 15 برجا تم الانتهاء منها، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما تضم المنطقة الشاطئية: الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها.

كما تجول الوزير ومرافقوه بكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة؛ للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 7498 وحدة، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات.

12 مايو.. بدء تسليم أراضى مشروع "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتكميلية بمدينة بدر

وأعلن الدكتور عاصم الجزار عن تسليم قطع الأراضي السكنية والخدمية بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، "المرحلة الثامنة والتكميلية" بمدينة بدر، خلال الفترة من 12/5/2024: 29/5/2024، في مواعيد محددة.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه بالنسبة لقطع الأراضي الخدمية وقطع الأراضي السكنية بنشاط سكني مختلط سيتم تسليم القطع من 98: 106 بنشاط سكني مختلط بالمنطقة شمال الجامعة الروسية، والقطع أرقام (50- 54- 55- 56) بنشاط خدمي بمركز المدينة، والقطع أرقام (17- 19- 20) بنشاط خدمي بالمنطقة الترفيهية بغرب المدينة، خلال الفترة من 12/5/2024: 15/5/2024، وتخصيص يومي 19 و20 مايو للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية، فسيتم تسليم القطعة رقم 33 بالحي المتميز فيلات- منطقة K، والقطع من 300: 313 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، في يومي 21/5/2024، و22/5/2024، كما سيتم تسليم القطع أرقام (117- 118- 119- 123- 134) بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، والقطع أرقام (94- 237- 273- 274) بالمجاورة الأولى، والقطعة رقم 201 بالمجاورة الثانية، والقطعة رقم 106 بالمجاورة الثالثة، والقطعة رقم 220 بالمجاورة الرابعة بأنشطة سكنية بالحي الثالث، خلال يومي 26/5/2024 و27/5/2024، وتخصيص يومي 28/5/2024 و29/5/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة

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