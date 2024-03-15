الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الجزار يتابع تنفيذ أجهزة عدد من المدن الجديدة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والنظافة والإنارة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ أجهزة مدن المنيا الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، و15 مايو، عدة أعمال تطوير ورفع الكفاءة والنظافة، والإنارة، والخدمات، بتلك المدن.

وأكد الوزير مواصلة العمل بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاعات النظافة، والإنارة، والخدمات، للحفاظ على الاستثمارات بالمدن الجدبدة، وتوفير خدمة متميزة لسكانها.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مداخل المدينة والمحاور الرئيسية والميادين، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لشركات النظافة العاملة بالمدينة، للتأكد من قيامها بالأعمال المكلفة بها، وكذا متابعة الشركات المكلفة بأعمال صيانة وري المسطحات الخضراء بالمدينة.

 

شركات صيانة أعمدة

وشدد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، على الاهتمام بالمسطحات والأشجار بالجزر والميادين، ومداخل المدينة، ومتابعة شركات صيانة أعمدة الإنارة، والأعمال المسندة للشركات الأخرى، والمحافظة على الجهود المبذولة.

وفي مدينة العبور، جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بطريق الـ110 بالمنطقة الصناعية الأولى، كما شهدت المدينة حملات نظافة مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، حيث تم تشكيل حملة نظافة مكبرة استهدفت الحي الترفيهي، والطرق المؤدية للحي، وكذلك طريق المحور الغربي وتقاطعه.

وزير الإسكان: إزالة تعديات ومخالفات بناء ببورسعيد الجديدة.. وحملات بـ3 مدن جديدة

وتفقد المهندس أحمد رشاد، استكمال أعمال إعادة الشي لأصله "اسفلت" لممرات الغاز الطبيعي، وقطوعات المرافق بشارع يوسف وهبي، والحي الترفيهي، وكذلك المرمات بشارع عباس العقاد، والأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام وتركيب البلدورة بشارع محمد فريد أبوحديدة، وشارع عبدالحميد يونس، وجزيرة شارع محمود شاكر بالحي التاسع.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله " أسفلت " للتوسعات التي تمت بشارع الـ50، وشارع الـ300 بالمنطقة الصناعية الأولى.

 

الموقف الإقليمي الجديد

وتفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بالطرق الداخلية في الموقف الإقليمي الجديد، من رصف للطرق، ووضع طبقة الأسفلت النهائية للاستعداد للافتتاح النهائي للموقف.

وقال منيع، إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتسليم الموقف في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت، أو أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة.

وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال النظافة في المدينة، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحسين البيئة والمحافظة على نظافة المدينة.

txt

الإسكان: استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

وفي مدينة 15 مايو، قامت إدارة الكهرباء بجهاز المدينة برئاسة المهندس سيد الشافعى، نائب رئيس الجهاز، بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على مستوى المراحل بالمدينة من خلال الشركات العاملة ببعض المراحل بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الجهاز قام بتزيين ميادين المدينة لتعطي شكلًا جماليًا،  وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تغيير جميع لمبات أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى جميع المراحل بالمدينة من لمبات صوديوم إلى لمبات ليد موفرة للطاقة، ضمن خطة الترشيد التى تقوم بها الدولة حفاظًا على استهلاك الطاقة.

FB_IMG_1710494673373
FB_IMG_1710494673373
FB_IMG_1710494671093
FB_IMG_1710494671093
FB_IMG_1710494668951
FB_IMG_1710494668951
الاسكان المجتمعات العمرانية أعمال التطوير رفع الكفاءة النظافة الإنارة

مواد متعلقة

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل ببنى سويف والفيوم الجديدتين

طرح محال ووحدات وصيدليات للبيع فى مزاد علنى بالسادات وبدر والمنصورة الجديدة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية

500 مليار جنيه إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بعد إعادة تشكيله

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع بـ3 مليارات دولار خلال الأيام القليلة الماضية

رئيس الوزراء: نواصل جهود الإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

بالحصان والشخصيات الكرتونية.. حيل جديدة لمهنة "المسحراتى" فى بنى سويف

الفراخ البيضاء بـ100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟