الخميس 14 مارس 2024
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مصر

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل ببنى سويف والفيوم الجديدتين

مساعد نائب رئيس هيئة
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

قام المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث- المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بجولة تفقدية بمدينتى بنى سويف والفيوم الجديدتين، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والخدمات الجارى تنفيذها بالمدينتين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الميدانية للمشروعات.

وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تفقد المهندس أشرف فتحى أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالأحياء (11- 12- 13- 14)، ومنطقة الإسكان الاجتماعى، ومحطة الرفع الخاصة بها، ومداخل المدينة والطرق الرئيسية بها، كما استمع لعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة.

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وفى مدينة الفيوم الجديدة، تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن- المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة والقطع المطروحة بها، وكذا أعمال تطوير المداخل والأعمال الجارية بالطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والفيوم الأم، وأعمال الكوبرى المار فوق بحر حسن واصف، ورافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وشدد المهندس أشرف فتحى، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمدن الجديدة، وخاصة المدن الجديدة بمحافظات صعيد مصر، وزيادة عوامل جذب المواطنين للإقامة بها، لتحقيق التنمية المرجوة.

أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بنى سويف والفيوم بني سويف الجديدة عاصم الجزار

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