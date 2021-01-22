انطلاق حفل «حكايات من الشمال والجنوب» (صور)

انطلق اليوم حفل كتاب «حكايات من الشمال والجنوب»، وهي عباره عن مجموعة قصصية من إنتاج ورشة «ونس الحكايات للكتابة الإبداعية»، يضم 38 قصة لـ20 كاتب وكاتبة من خريجي الورشة.تأسست تلك الورشه على يد الكاتبة زهرة عبدالله، منذ ثلاثة سنوات، وكان كل أعملها الفنية تذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عام 2019 قرروا العمل على نشر كتاب يضم القصص المكتوبة لتوثيق التجربة.وألقى المشاركون في الكتاب بعض قصصهم على الزوار، ومن بعض هذه القصص «على باب العناية المركزة»، و«لاجئة».افتتح الحفل الكاتب محمد بركة، وبدأ بإلقاء وسرد بعض القصص والروايات على الحضور، وقدم بعض النصائح للكتاب المشاركين في الكتاب.