السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لندن تستدعى سفير روسيا احتجاجا على "نشاط خبيث" على أراضيها

سفارة روسيا
سفارة روسيا

استدعت الخارجية البريطانية الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو "بتدبير نشاط خبيث"، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل "لحساب الدولة الروسية".

وقالت متحدث باسم الوزارة "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلًا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة".

وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي الدبلوماسيين في السفارة الروسية، على خلفية مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأبلغت لندن الدبلوماسيين الروس بأن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن وفاة المعارض الأول للكرملين نافالني.

وتشهد العلاقات البريطانية الروسية فتورًا منذ حرب روسيا على أوكرانيا، بعد وقوف لندن إلى جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم إلى كييف.

الأكثر قراءة

أبطال إفريقيا| تقنية الـ "VAR" تنقذ الأهلي من هدف مباغت لـ مازيمبي

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

رأسية "عبد المنعم" تفك الاشتباك وتمنح الأهلى التقدم على مازيمبى

هل البنوك إجازة الأحد المقبل 28-4-2024؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"