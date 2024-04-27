السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أسهم أوروبا تصعد وتسجل أكبر ارتفاع أسبوعى منذ يناير الماضى

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا بآخر جلسات الأسبوع، أمس الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، تزامنًا مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية.

وقاد قطاع التكنولوجيا أغلب المكاسب على المؤشر إذ حصل المستثمرون على مؤشرات مطمئنة من نتائج أعمال فصلية أعلنتها مايكروسوفت وألفابت.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمئة إلى 507.9 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.75 بالمئة، منهيًا سلسلة خسائر امتدت عبر ثلاثة أسابيع على التوالي.

وعلى الرغم من أن المؤشر "ستوكس 600" استعاد وتيرة الارتفاع هذا الأسبوع، إلا أنه يتجه لقطع سلسلة مكاسب استمرت لخمسة أشهر، حيث يحاول المستثمرون التغلب على المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن أرباح الشركات المختلطة، وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة.

وسجلت أسهم "لوريال" و"نات ويست جروب" و"توتال إنرجيز" ارتفاعات قوية بعد الإعلان عن نتائج إيجابية، لتصعد بنسبة 1.5 بالمئة، و6 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي، وأعلنت الأخيرة أنها تبحث نقل إدراج أسهمها من باريس إلى نيويورك.

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