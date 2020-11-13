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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سر التمويلات».. عندما أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها بعد 15 سنة من الصحبة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
جريدة الدستور
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أجبرت المذيعة دعاء حسن الإخواني الهارب أيمن نور على الزواج منها بعد 15 سنة من الصحبة، حيث إنها كانت تمتلك الملف الكامل للتمويلات التي يحصل عليها أيمن نور، وكانت تمسك برقبته بهذه الطريقة.

وكشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، عن القصة الكاملة لعلاقة دعاء ونور، من بداية التعارف إلى إعلان الزواج.

في يناير الماضي قال الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور"، إن المعلومات عن هذه القصة كلها موثقة من داخل محيطين بأيمن نور داخل قناة الشرق، موضّحًا أن القصة بدأت من القاهرة بعد اتهام أيمن نور في تزوير توكيلات، وحبسه ثم خروجه من السجن، ومشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكان في هذا التوقيت تعرف على دعاء حسن وكانت تعمل لديه سكرتيرة.

وأوضح أن أيمن نور بطبيعته لا يفرق كثيرًا بين الزوجة والسكرتيرة في العلاقات الخاصة، لافتًا إلى أن دعاء حسن وقتها كانت سيدة متزوجة ولديها 5 بنات، وعندما استشعر زوجها ارتباط دعاء حسن بأيمن نور، قرر أن يطلقها ويأخذ بناته الخمس.

وتابع أن دعاء حسن انتقلت للإقامة مع أيمن نور في شقته بالزمالك، وهي شقة ضخمة مساحتها 1000 متر، وظلت تعيش معه في الزمالك حتى 30 يونيو، وعندما سافر أيمن نور إلى بيروت، سافرت معه وكانت تعيش أيضا بلا زواج معه في بيروت.

استكمل أنه عندما انتقل أيمن نور من بيروت إلى تركيا اصطحب معه دعاء حسن، ولم يكن بينهما زواج، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ظل قائما في تركيا، رغم أن دعاء حسن كانت تعلم أن أيمن نور صاحب علاقات متعددة.


وواصل أنه في فيلا أيمن نور بإسطنبول عاشت فترة صحفية تدعى إيمان، وحاول أيمن نور أن يضمها إلى حريمه ولكنها رفضت، وكذلك حاول أيمن نور أن يضم مذيعة سورية تدعى ديمة إلى حريمه، لكنها رفضت، ولعبت دعاء حسن دورا في "تطفيشها" من القناة.

واستكمل أن أيمن نور كانت لديه خادمتان هربتا أكثر من مرة من بيته؛ لأنه يتحرش بهما، منوهًا إلى أنه عندما حدثت أزمة قناة الشرق وثار العاملون فيها ضد أيمن نور، وكانت دعاء حسن وفتاة مقيمة مع أيمن نور في بيته، نشر سامي كمال الدين قصتها على إحدى صفحات فيسبوك، وتساءل عن سر هذه العلاقة؟.

وواصل أنه بعد أن كثرت الأقاويل حول دعاء حسن في تركيا بدأت الضغوط على أيمن نور لإعلان زواجهما، متابعا أن البعض قد يتساءل لماذا الآن؟، وهما عاشا معا دون زواج منذ 2005.

وتابع الباز أن دعاء حسن كانت تمتلك الملف الكامل للتمويلات التي يحصل عليها أيمن نور، وكانت تمسك برقبته بهذه الطريقة، بل كان يرسلها أيمن نور في كل مكان.

وتابع: أن أيمن نور في الحقيقة يعاني من ضعف جنسي، ويحيط نفسه بالعديد من السيدات ليخفي هذه الحقيقة، في حين أن مقربين منه أكدوا أنه يعاني من هذا الضعف.



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