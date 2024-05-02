الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم العالى: استحداث جوائز تشجيعية بالتعاون مع المجلس القومى للترجمة لتشجيع حركة الترجمة

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

اختتم مجمع اللغة العربية فعاليات مؤتمره السنوي الدولي الـ (90)، والذى عقد برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: رؤى وتصورات واقتراحات"، بمشاركة العديد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا المَعْنِيَّة باللغة العربية وأعضاء مؤتمر المجمع والأعضاء المراسلين من البلاد العربية والأجنبية.

وأوضح د. عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس المجمع ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد أصدر عددًا من التوصيات والقرارات تتضمن؛ التوصية بالالتزام باللغة العربية الفصيحة الميسرة، ونشرها والتشجيع على استعمالها، وزيادة الاهتمام من وزارات التعليم والثقافة والإعلام والأوقاف بنشر اللغة العربية الفصيحة الميسرة داخل المؤسسات التعليمية فى المحاضرات، والشرح، والمناقشات العلمية، وتدريب الطلاب على استعمالها، وكذا تضمين مناهج لغوية لإكساب الدارسين المهارات الأساسية للغة العربية؛ "تحدثا وكتابة وفهمًا"، والعمل على زيادة المحتوى العربي على الإنترنت.

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كما أوصى المؤتمر بإضافة منهج داخل أقسام اللغة العربية خاص بأساسيات الذكاء الاصطناعي والبرامج الحاسوبية والمدونات العلمية، وتدريب طلاب اللغة العربية على توظيف الذكاء الاصطناعي، وإحياء لجان؛ "الترجمة" و"الأدب" و"اللغة العربية فى التعليم"، وتوجيهها بتصميم مقررات دراسية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلاب اللغة العربية وآدابها بالتعاون فيما بينها، فضلًا عن توسيع الاتحاد بين مجامع اللغة العربية فى مشروعات العمل فى مجال المصطلحات العلمية، والإفادة من أعمال اللجان اللغوية والعلمية فى تحديث معجمات المجمع.

كما بحث المؤتمر التعاون بين المجلس القومي للترجمة والمجمع فى استحداث جوائز تشجيعية للترجمة من اللغة العربية وإليها، ووضع سياسة عربية موحدة للترجمة تشمل العلوم التطبيقية والنظرية بإشراف الطرفين.


جدير بالذكر أن المؤتمر قد ناقش فى جلساته الدفاع عن اللغة العربية فى ضوء التحديات المعاصرة، وفى ظل توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشكلات الترجمة، وعددا من المصطلحات اللغوية والعلمية المُقدمة من اللجان العلمية المختلفة، وصور المحتوى الرقمي العربى على شبكة الإنترنت، وغيرها من الموضوعات، واختتم المؤتمر بكلمة د. عبدالحميد مدكور الأمين العام للمجمع، ود. أحمد الضبيب نيابة عن أعضاء المؤتمر من غير المصريين.

مجمع اللغة العربية اللغة العربية وتحديات العصر العلوم التطبيقية اللجان اللغوية المصطلحات العلمية

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