الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
الدكتور  أسعد علي أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الإسكندرية.
الدكتور محمد أحمد حسن هيكل، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها.
الدكتور أماني محمد عبدالعزيز عوض، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.
الدكتور نجلاء حسني الأشرف إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
الدكتور عفاف عبدالعزيز عبدالعزيز، عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا.
الدكتور فاتن أحمد صديق أبوطالب، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة طنطا.
الدكتور عبير عبدالحميد محمد علم الدين، عميدًا لكلية العلوم جامعة طنطا.
الدكتور أسامة حجازي عبدالسلام عبدالرحمن، عميدًا لمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية.

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التعليم العالى: عمل منظومة تأمين صحى شامل للعاملين بالجامعات والمعاهد المصرية

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وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تعتمد على البرامج الدراسية الحديثة لتلبية مُتطلبات سوق العمل

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الجامعات التكنولوجية بعقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير تدريبات عملية للطلاب؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا.

عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الحكومية جامعة دمياط طب الأسنان معهد الكبد القومي

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