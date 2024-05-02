الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"ابدأ" تكشف أهمية إطلاق صندوق النيل الصناعى للاستثمار

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

قالت الدكتورة نورهان علي، مسئول مبادرة "ابدأ"، إن احتفالية عيد العمال اليوم الخميس، شهدت عرضًا لحجم الإنجاز في سبيل تحقيق نهضة صناعية في مصر، لافتة إلى أن المبادرة أسهمت بشكل كبير في عملية تطوير الصناعة المصرية.

وأشارت "علي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن تنوع القطاعات الصناعية بـ"ابدأ" يعد من أقوى الميزات التنافسية فيها، مثل القطاع الصناعي في مجال الدواء بالخامات الدوائية، حيث تستورد مصر بأكثر من 3.5 مليار دولار سنويًا من المواد الفعالة بنسبة 100%، مشيرة إلى أن الخامات الدوائية قطاع مهم للغاية واستراتيجي، بجانب الصناعات الهندسية مثل صناعة وسائل النقل الخفيف، وكذلك قطاع البتروكيماويات مصنع الصودا آش وابدأ الكيماوية.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل في قطاعات متعددة، وتعمل على استحداث تخصصاتها وقطاعاتها، منوهة بأن إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار، اليوم، يمثل خطوة مهمة وعظيمة للعمل مع جميع المستثمرين في جميع القطاعات وجذبهم للاستثمار في مصر.

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