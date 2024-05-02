ارتفاع حصيلة المعتقلين لـ8550 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال طالت 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية، والتي توزعت على 6 محافظات، هى: رام الله، بيت لحم، نابلس، الخليل، طولكرم، القدس، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الوسعة في منازل المواطنين.

وأكدت الهيئة أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 8550 معتقلًا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.