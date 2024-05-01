الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هيثم أبو السعيد: سقوط عدد كبير من الشهداء في رفح الفلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو السعيد

تحدث رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان من جنيف، الدكتور هيثم أبو السعيد، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بمؤسساته الأممية المختلفة.

وقال، خلال مداخلة عبر طبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن عدد كبير من الشهداء يسقطون في رفح الفلسطينية جراء الغارات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة والضغط عليها للخروج من قطاع غزة.

وطالب رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان من جنيف، الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع في غزة.

رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة غزة الأونروا

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