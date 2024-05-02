الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أهالى غزة يطالبون بوقف إطلاق النار: "أى اجتياح لرفح الفلسطينية سيكون كارثيًا"

أهالي غزة
أهالي غزة

عبر أهالي قطاع غزة عن خوفهم الشديد من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ضاقت بهم الأبواب واكتظوا جميعًا على الحدود الشمالية لفلسطين.

وأكد الغزاويون أنهم يبحثون عن مناطق يمكن أن تلجأ إليها بعيدًا عن أى اجتياح عسكري، متخوفين من عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة بالكامل شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، إلا أن تقف الحرب بشكل نهائي.

وتابعوا، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن معظمهم لم يتفاعلوا مع أى مفاوضات سابقة ولكن المفاوضات الأخيرة نضع فيها آمالًا كبيرة على نجاحها ونعود مرة أخرى إلى منازلنا وتنتهي الحرب مع عدم حدوث  اجتياح عسكري في رفح الفلسطينية.

وفي إحصائية غير نهائية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدًا و77765 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي اجتباح مدينة رفح الفلسطينية

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