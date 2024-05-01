"لابيد"يرد على وزيرة الاستيطان: حكومة تضم 33 عضوًا متطرفًا ليس لها حق البقاء

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بعد تصريحاتها، اليوم بشأن استحقاق الحكومة من عدمه بعد فشلها في استعادة المحتجزين.

وقال، وفقًا لنشرة أخبار فضائية الغد، اليوم الأربعاء،: “حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق بالبقاء”.

وهاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو فيما يخص استعادة المحتجزين، مؤكدة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لنشرة أخبار فضائية الغد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزا لا تستحق البقاء.