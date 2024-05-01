الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

للتوصل إلى هدنة.. وزير الخارجية الفرنسى يزور القاهرة اليوم خلال جولة بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الفرنسى
وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، يزور القاهرة، اليوم الأربعاء، خلال جولة بالشرق الأوسط.

وتابع المصدر، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي يبحث خلال جولته بالشرق الأوسط جهود التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية فكرة سيئة، ولن يحل أي شيء.

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