وزير الدفاع الأمريكى يؤكد لنظيره الإسرائيلى ضرورة ضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة بغزة

قال البنتاجون، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اتصال هاتفي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

الاتصال تناول المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين ومسألة اجتياح رفح الفلسطينية

وأشار خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن وزير الدفاع تناول ونظيره الإسرائيلي المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين ومسألة اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدًا لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة.