الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيلم تسجيلي يستعرض أهم المعلومات عن مجمع "هاير العالمية"

مجمع هاير مصر للصناعات
مجمع هاير مصر للصناعات الإلكترونية

استعرض فيلم بعنوان “نهضة صناعية” أهم المعلومات عن مجمع "هايير العالمية" الصينية أهم الصناعات الوليدة على أرض مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مجمع هاير مصر للصناعات الإلكترونية العملاق الصديق للبيئة فى مدينة العاشر من رمضان.

وجاء في الفليم:-

  • الأولي عالميا لمدة 15 سنة متتالية من حيث حجم إنتاج الأجهزة المنزلية.
  • تمتلك 35 مجمع ضناعي و133 مركز صناعي في 200 دولة حول العالم من خلال 230 ألف مركز تسويقي.
  • تم انشاء هاير مصر على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات اجنبية بقيمة 135 مليون دور.
  • اليوم يتم افتتاح المرحلة الأولي من مجمع هاير مصر الصناعي.
  • يضم 4 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار منها مصنع لانتاج التكييفات بأنواعها المركزي والمنزلي.
  • تستخدم احدث الماكينات والالآت التي تعمل على تصنيع جميع مكونات التكيف بأيادي مصرية وجودة عالمية.
  • يضم المجمع الصناعي مصنع لانتاج الغسالات بأنواعها وفقا لأحدث التقنيات العالمية في مجال صناعات الغسالات المنزلية.
  • يضم مصنع للتليفزيونات والشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها بدقة وجوده عالية
  • مصنع لتشكيل المصانع المعادن.
  • حقن البلاستيك والدهانات وذلك للتحكم في الجودة من خلال الإنتاج لضمان الحصور على منتج عالي الجودة وسعر مناسب.
  • يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب بعد تدريبهم وتنمية مهارتهم التصنيعية وفقًا لأرقي النظم الإلكترونية الحديث.

ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من المجمع لإنتاج عدد من الأجهزة الالكترونية المتنوعة بإجمالي استثمارات تقدر بـ 50 مليون دولار.

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