الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: خضنا معًا بالسنوات الأخيرة صعابًا وتحديات كبيرة بتضحيات عمال وشعب مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عمال وشعب مصر شهدوا سنوات شديدة الصعوبة خلال الفترة الماضية.

 ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس،: “لقد خضنا معًا خلال السنوات الأخيرة صعابًا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز، مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين”.

وتابع،: "فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزازي وتقديري، كل عام وأنتم بخير، ومصر في رفعة وتقدم وازدهار ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم تحيا مصر".

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال مجمع هاير العاشر من رمضان

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