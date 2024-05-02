الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد.

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وقال وزير الأوقاف في نص تهنئته: "إن مصر نموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، فمعًا نبني وطننا ونحمي أرضه وسماه وسائر مقدراته، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم في مواجهة التحديات، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وزير الأوقاف البابا تواضروس عيد القيامة محمد مختار جمعة مصر

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