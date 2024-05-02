مصرع أب ونجله أسفل عجلات القطار بالمنيا

لقي أب وابنه مصرعهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان الأخصاص بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثث تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن مصرع أب ونجله أسفل عجلات القطار بمركز المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع " س. ش" و ابنه “ ك. س”، مقيمين بمركز بني مزار، وتم إيداع الجثتين بمشرحة بمسشتفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.