مصرع رضيعة على يد والدها بطلق نارى فى سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام طفلة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة، وذلك إثر إصابتها بـ طلق نارى بالصدر، إثر عبث والدها بسلاح نارى بالمنزل، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة عقب تلقي مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بمصرع طفلة رضيعة متأثرة بإصابتها بطلق نارى بالصدر على يد والدها بطريق الخطأ وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بوصول الطفلة البالغة من العمر عامين إلى مستشفى طهطا العام مصابة بطلق نارى بالصدر، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة ومقيمة بمركز طهطا.

وباستجواب والدها، مزارع، مقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجده بالمنزل وبرفقته ابنته المذكورة وحال عبثه بسلاح نارى كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابتها التى أودت بحياتها دون قصد منه.

وتم ضبط السلاح المُستخدم بإرشاده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.