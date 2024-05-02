الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عودته من الامتحانات ببورسعيد

جثة طالب - أرشيفية
جثة طالب - أرشيفية

لقي طالب مصرعه، صدمته سيارة في طريق عودته من الامتحانات، اليوم الخميس ببورسعيد.

تفاصيل الحادث

البداية بتلقي مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بلاغا يفيد بمصرع طفل، صدمته سيارة مسرعة أثناء عودته من امتحانات الصف السادس الابتدائي، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحادث.

وجرى نقل الطالب على الفور لمستشفى 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، وتبين من الفحص أن أنه يبلغ من العمر 12 عامًا، وحاولت الفرق الطبية إنقاذ حياته إلا أنه توفي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرفها، لحين التصريح بالدفن.

طالب الخميس الإجراءات اللازمة محافظة بورسعيد مستشفى 30 يونيو

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