مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عودته من الامتحانات ببورسعيد

لقي طالب مصرعه، صدمته سيارة في طريق عودته من الامتحانات، اليوم الخميس ببورسعيد.

تفاصيل الحادث

البداية بتلقي مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بلاغا يفيد بمصرع طفل، صدمته سيارة مسرعة أثناء عودته من امتحانات الصف السادس الابتدائي، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحادث.

وجرى نقل الطالب على الفور لمستشفى 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد، وتبين من الفحص أن أنه يبلغ من العمر 12 عامًا، وحاولت الفرق الطبية إنقاذ حياته إلا أنه توفي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرفها، لحين التصريح بالدفن.