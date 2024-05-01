الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء فى حادث تصادم دراجة نارية مع توكتوك بطريق قاي-عزبة نصر بمركز إهناسيا غرب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع توكتوك بطريق قاي- عزبة نصر بمركز إهناسيا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم ربيع كمال عبدالتواب، 48 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، دعاء محمود علي، 30 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، مودة أحمد محمد، تبلغ من العمر عامين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، سحر خميس محمد 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، ودعاء عشري حسين 31 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة. 

 

بني سويف اهناسيا النجدة الإسعاف مستشفي اهناسيا التخصصي

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