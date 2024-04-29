الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 1600 حالة في 7 تخصصات طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

قافلة طبية في بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدّه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية ميانة مركز اهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1622 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 185، معمل طفيليات 31، حالات الأشعة العادية 9، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 105 حالات، تحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة، وتم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100مواطنًا.

بني سويف قرية ميانة اهناسيا حياة كريمه وزارة الصحة

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