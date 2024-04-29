الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد القمح داخل صوامع سدس ببني سويف (فيديو)

محصول القمح
محصول القمح

واصلت صوامع سدس بمركز ببا بمحافظة بني سويف، استلام القمح المحلي لموسم 2024 من المزارعين والموردين وعلى مدار 3 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحًا يوميًا وحتى السادسة مساءً.

جولة داخل صوامع سدس

«الدستور» أجرت جولة داخل صوامع سدس، حيث يتم فرز القمح من أعلى السيارة، ثم اختبار درجة الرطوبة ومنه لتفريغ القمح في نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضًا، حيث بلغت أسعار استلام أردب القمح من الفلاحين والموردين هذا العام، حيث بلغت 2000 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، و1950 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23، 1900 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 22.5، حيث يتم فرز القمح وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة، تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة.

تخزين 60 ألف طن قمح

وتقوم الصوامع بتخزين 60 ألف طن قمح، من خلال 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 آلاف طن قمح، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صوامع سدس عبر الفيديو كونفرانس في عام 2017، والتي تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا داخل محافظة بني سويف هذا العام  120 ألف فدانًا.

وقال الدسوقي إبراهيم، نائب مدير صوامع سدس، إن صوامع سدس تُعد من المشروعات القومية والتنموية داخل محافظة بني سويف، والتي افتتحها الرئيس السيسي، خلال عام 2017، حيث يتم استقبال القمح من الفلاحين والموردين يوميًا من الساعة الـ 8 صباحًا يوميًا وحتى السادسة مساءً.

وأوضح "إبراهيم"، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح والمزارع من خلال زيادة أسعار أردب القمح إلى 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، بالإضافة إلى صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.




 

محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
محصول القمح
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١١٢٤٢١
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٩_١١٢٤٢١
بني سويف صوامع سدس ببا محصول القمح الفلاحين

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