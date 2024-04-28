الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوز طلاب بني سويف من ذوي الهمم بالمركز الأول "خماسي قدم وسرعة"

البطولة
البطولة

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالأداء المتميز لطلاب بني سويف من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بعد فوز طلاب الصم بالمركز الأول خماسي كرة القدم وكرة السرعة "ضمن منافسات بطولة إقليم محافظاات شمال الصعيد واستضافتها محافظة أسيوط بمشاركة 5 محافظات (بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد)، موجها التهنئة لمسؤولي قطاع التعليم وأسرة التربية الخاصة بالمديرية على هذا الإنجاز والتميز.

أوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم أن البطولة تشرف على تنظيمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وتهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب، حيث نجح طلاب بني سويف في الحصول المركز الأول في مسابقة كرة القدم الخماسية، والمركز الأول في لعبة كرة السرعة بنين، بجانب الحصول على المركز الثاني بنات والمركز الثالث في لعبة الكاراتيه

كما أعرب " عنتر" عن تقديره لقيادات التعليم وفي مقدمتهم محمد رمضان مدير عام التعليم العام سليمان محمد مدير إدارة التربية الخاصة، وحسام الحسيني مشرف الفرق وأشرف مسعود منسق الأنشطة بالتربية الخاصة، متمنيا لهم مواصلة التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

بني سويف التربية والتعليم ذوي الهمم محافظ بني سويف كرة القدم

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