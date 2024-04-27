السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

136 محضرًا لمخالفات بالمخابز والمستودعات ومحطات الوقود ببني سويف

مخبز
مخبز

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.                      

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3محاضر لعدم وجود سجل زيارات وميزان معتمد، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، و3محاضر لتجميع دقيق بلدي مُدعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة وتعليمات رئاسة الوزراء بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر، وفي ضوء قرار الوزارة بتخفيض أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، على خلفية تراجع أسعار الدقيق، فقد تم المرور على المخابز الساحية والأفرنجية لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار. حيث بدأت المخابز في طرح رغيف الخبز السياحي 80 جرام بسعر 1.5 جنيه، والخبز 40 جرام بـ 75 قرشًا، و25 جرام بـ 50 قرشًا، ورغيف الخبز الفينو 35 جرام بسعر 1 جنيه، و50 جرام بـ 1.5 جنيه.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة. في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 68 محضرا في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات والأنشطة التجارية، شملت 27 محضرا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و23 محضرًا لعاملين في محلات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و4 محاضر لمحطات وقود لوجود نقص في معايرة الطلمبات، ومحضرين لمستودعين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد، و4 محاضر لمستودعات بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية.

وتم أيضا تحرير 3 محاضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 15 كجم، و3 محاضر لمنشآت تجارية لمزاولة نشاط دون ترخيص، ومحضر ضد أحد بائعي السجائر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر آخر لسوبر ماركت لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية.

بني سويف التموين المخابز الوقود محافظ بني سويف

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