السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الموجة الـ22.. إزالة 34 حالة تعدٍ خلال أسبوع في بني سويف

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22  لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.   

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدَّه أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته بلغ 34 حالة تعدٍ (33 حالة على مساحة فدان و5 قراريط  - حالة واحدة على مساحة 75 متر حرم الصرف)، وذلك بعد مرور أسبوع انطلاق المرحلة الثالثة يوم السبت الماضي، 20 أبريل الجاري.

إزالة التعديات في بني سويف

ولفت محافظ بني سويف، إلى تكليفاته للأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 

يُذكرأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة"، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو 2024

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