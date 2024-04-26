الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 إثر تصادم سيارة ودراجة نارية ببني سويف

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية - آرشيفية

أصيب ثلاث أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافه الفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار للشرطة بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم صهيب أشرف محمد 13 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود إبراهيم بديع 15 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إسلام حسين يبلغ من العمر عامين، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.

بني سويف مزلقان حادث سيارة دراجة بخارية

مواد متعلقة

انتظام العمل بسوق السيارات "شرق النيل" في بني سويف

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

محافظ بنى سويف يناقش نتائج 34 زيارة للتفتيش المالى

محافظ بنى سويف: تذليل معوقات مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين

طالب ببني سويف التكنولوجية: فخور بمبادرة "تكافؤ" تحت مظلة التحالف الوطني (فيديو)

التصريح بدفن معلم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لأزمة قلبية ببني سويف

إصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مُسيرين فى مناطق يسيطر عليها الحوثيون

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

بحضور آخر ملوك مصر.. مئوية نادي السيارات تحتفي بأقدم أشكال الـ"أوتومبيل"

سيارة عبدالناصر تزين احتفالية مئوية نادى السيارات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى