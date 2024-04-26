إصابة 3 إثر تصادم سيارة ودراجة نارية ببني سويف

أصيب ثلاث أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافه الفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار للشرطة بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم صهيب أشرف محمد 13 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود إبراهيم بديع 15 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إسلام حسين يبلغ من العمر عامين، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.