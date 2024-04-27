السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج في ناصر ببني سويف

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر، غدا الأحد 28 أبريل 2024 "لمدة 8  ساعات" اعتبارًا من الساعة  9صباحًا حتى  5 مساءً وذلك لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.  
                 

توفير سيارات مياه نقية

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة؛ بسبب استكمال المشروعات لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا لبحث تذليل مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد سيد مدير الشئون القانونية ومحمد عبد اللطيف مدير التخطيط والمتابعة، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة، وإيهاب إبراهيم مدير الحسابات، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.           

وتمت مناقشة إجراءات تذليل المعوقات التي أدت إلى تأخر نسب الإنجاز بالمشروع، نتيجة لفروق في سعر الصرف اللازمة في شراء المكون الأجنبي للمشروع، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

يذكر أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، بجانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري فضلًا عن أعمال السلامة البيئية والاشتراطات الصحية وتطوير مخازن المصنع، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم المشروع 4مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن

بني سويف حياة كريمه مياه الشرب الخط الساخن المخابز

مواد متعلقة

إصابة 3 إثر تصادم سيارة ودراجة نارية ببني سويف

انتظام العمل بسوق السيارات "شرق النيل" في بني سويف

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

محافظ بنى سويف يناقش نتائج 34 زيارة للتفتيش المالى

محافظ بنى سويف: تذليل معوقات مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين

طالب ببني سويف التكنولوجية: فخور بمبادرة "تكافؤ" تحت مظلة التحالف الوطني (فيديو)

التصريح بدفن معلم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لأزمة قلبية ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس