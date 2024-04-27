غدًا.. قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج في ناصر ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر، غدا الأحد 28 أبريل 2024 "لمدة 8 ساعات" اعتبارًا من الساعة 9صباحًا حتى 5 مساءً وذلك لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



توفير سيارات مياه نقية

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة؛ بسبب استكمال المشروعات لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا لبحث تذليل مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد سيد مدير الشئون القانونية ومحمد عبد اللطيف مدير التخطيط والمتابعة، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة، وإيهاب إبراهيم مدير الحسابات، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

وتمت مناقشة إجراءات تذليل المعوقات التي أدت إلى تأخر نسب الإنجاز بالمشروع، نتيجة لفروق في سعر الصرف اللازمة في شراء المكون الأجنبي للمشروع، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

يذكر أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، بجانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري فضلًا عن أعمال السلامة البيئية والاشتراطات الصحية وتطوير مخازن المصنع، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم المشروع 4مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن