بني سويف تستقبل فوجا من 21 سائحًا

استقبلت محافظة بني سويف الباخرة السياحية " نايل مونيراك (فندق عائم) خلال رحلته من أسوان إلى القاهرة، وعلى متنه فوج قوامه 21 سائحاُ متعدد الجنسيات، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وقامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.