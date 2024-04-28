الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كنائس وأديرة بنى سويف تحتفل بعيد أحد الشعانين

أحد الشعانين
أحد الشعانين

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، بالجناز العام وصلوات قداس عيد دخول السيد المسيح أورشليم أو أحد الشعانين أو أحد الزعف وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل قوات الأمن التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة وإغلاق شوارع الكنائس والأديرة أمام حركة السيارات والدراجات البخارية فيما سمح فقط بعبور المشاة.


وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

 

كما ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة.


وترأس أيضًا قداس العيد القمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع آباء الدير، كما ترأس القمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير، وأقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قرى ومدن المحافظة.

 

وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء، وبدأت الكنيسة رحلة أسبوع والتي تنتهي بقداس عيد القيامة المجيد فجر الأحد القادم.


وطالب الأنبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعين إلى الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا الحبيبة مصر.

أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
أحد الشعانين
بني سويف الكنيسة الأديرة الاقباط أحد الزعف

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