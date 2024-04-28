انتظام الدفع بأتوبيسات النقل الجماعى الخاص على مستوى مراكز بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام الدفع بأتوبيسات النقل الجماعي، التي وفرتها المحافظة على مستوى المراكز السبع بالتعاون مع أصحاب شركات النقل الخاصة وبإشراف من جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل، وذلك تيسيرا على المواطنين، لاسيما أن مشكلة المواصلات الداخلية كانت مثار شكاوى من بعض الأهالي والمواطنين، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد تكدسا وزحاما، وذلك نتيجة لعدم انتظام شركة النقل القائمة بتقديم الخدمة، والتي تم التنسيق بشأنها مع جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وشهد اليوم، انتظام الخدمة بكافة مراكز ومدن المحافظة، من خلال تسيير رحلات أتوبيسات النقل الخاصة التي تم الاتفاق على تسييرها لخدمة أبناء وأهالي مراكز ومدن المحافظة خاصة على خطوط السير من المراكز إلى مدينة بني سويف وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإداراتها الفرعية بالمراكز وتحت إشراف مباشر ورقابة من مباحث المرور ومشروع المواقف والوحدات المحلية.

وأكد محافظ بني سويف أن العمل جار - حاليا لإيجاد حلول دائمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق صالح المجتمع، وأهداف الدولة من خلال تيسير منظومة نقل جماعي متطورة، تليق بما تشهده البلاد من تنمية على يد القيادة السياسية، مؤكدا أن الدولة "لم تدخر جهدا في توفير راحة المواطن، من خلال السعي - الجاد - لحل المشكلات، بما يحقق صالح أطراف المجتمع، في كل المجالات، ومن بينها تيسير سبل، ووسائل الانتقال.

وعقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منذ أيام عدة اجتماعات مع عدد من أصحاب شركات النقل الخاصة وفي حضور مسئولي جهاز النقل الداخلي بوزارة النقل ومسئولى المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف ورؤساء الوحدات المحلية، لوضع وتنفيذ حل جذري لمشكلة نقص وسائل المواصلات التي تقل المواطنين من المراكز إلى مدينة بني سويف "ذهابًا وعودة"، حيث تم الاتفاق على توفير أكثر من 40 أتوبيسا بالتعاون مع أصحاب الشركات لتغطية كل مراكز ومدن المحافظة وتوزيعها حسب الكثافة والاحتياجات الفعلية، حيث تم عمل اصطفاف "أمس" لسيارات الأتوبيس استعدادا لبدء التشغيل الفعلي اليوم مع بداية الأسبوع وانتظام العمل والدراسة.

