إزالة 49 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ22 ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" وصل إلى إزالة 49 حالة تعد "33حالة على مساحة فدان و5 قراريط+ 16حالة واحدة على مساحة 4275"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة يوم 20 أبريل الجاري حتى السبت 27 من نفس الشهر.

يُذكرأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي"، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي، وتم خلالها إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو 2024.