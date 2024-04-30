ضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل مركز للعلاج الطبيعى ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

بنى سويف تنفذ خطة رقابية

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقرير لوكيل وزارة الصحة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه د.محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور علي مركز للعلاج الطبيعي يحتوي على أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وجهاز لشد الوجه وترهلات الجلد وغير مسموح باستخدامه في العلاج الطبيعي، علاوة على ضبط عيادة لعلاج الأمراض الجلدية بها أدوية "غير مرخصة" خاصة بالشعر والبشرة والتخسيس الموضوعي، وأدوية أخرى مجهولة المصدر وجهاز ليزر ذو تردد عال غير مرخص، فضلًا عن ضبط عيادة أسنان تحوي جهاز أشعة غير مرخص، مما يعرض المرضي للخطر، وتم عمل المحاضر اللازمة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت.