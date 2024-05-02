مصرع رضيع داخل أسانسير فى الطالبية

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه، داخل مصعد عقار بمنطقة الطالبية، أثناء استقلال والدته التي كانت تحمله على كتفيها نتيجة اصطدام رأسه بالحائط، أثناء صعود الأسانسير.

البداية ببلاغ من مستشفى الهرم إلى قسم شرطة الطالبية، يفيد بوصول طفل جثة هامدة بصحبة والديه، وبالكشف عليه تبين وجود نزيف بالمخ والبطن والصدر ولا يوجد نبض.

وباستجواب والد الطفل، أكد أنه يعمل حارس أحد العقارات وأن والدة الطفل حملته على كتفيها وصعدت إلى أحد الطوابق لتوصيل بعض الأغراض للسكان، وأثناء صعودهما اصطدم رأسه بالحائط ما أدى إلى فقدانه الوعي، فحملاه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.