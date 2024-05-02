الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بالمنيا

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

أصيب أربعة مواطنين بينهم سيدة، اليوم الخميس، إثر حادث مروري على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز بني مزار.

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى المكان، حيث تبين تصادم سيارة بتوك توك، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني صامت بمركز بني مزار، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في إصابة أربعة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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