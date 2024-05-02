سميرة سعيد تطرح أحدث أغنياتها "كداب" (فيديو)

طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ قليل، كليب أغنيتها الجديدة "كداب"، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

جدير بالذكر أن الديفا أعلنت، في وقت سابق، أن أغنية "كداب" التي طُرحت حاليًا سيتبعها العديد من الأغاني المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، سجلتها الديفا في الآونة الأخيرة، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما اعتاد الجمهور من الفنانة سميرة سعيد.

يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "كان"، التى تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتعاونت فيها مع الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع.

تقول كلمات الأغنية: "كان أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه فين؟ شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه، كان إيه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا".