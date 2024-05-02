بيراميدز يفقد الشيبي في مواجهة مودرن فيوتشر في الدوري

يفقد بيراميدز جهود المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق السماوي في مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري الممتاز (دوري نايل موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بدوري نايل

ويستضيف بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، في السابعة من مساء الإثنين المقبل على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويغيب الشيبي عن لقاء فيوتشر بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة انبي الأخيرة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة عقب فوزه على إنبي، أمس الأربعاء بهدف نظيف إلا أن الفريق السماوي مازال يمتلك 3 مباريات مؤجلة أمام سموحة والأهلي والزمالك، من الجولات الحادية عشر والرابعة عشر والثامنة عشر.

من جانب آخر، قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير للسماوي "إنه سعيد للغاية بالفوز الصعب الدي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل والاستمرار في صدارة الدوري، مشددا على أن المنافس فريق قوي ويلعب كرة قدم مميزة والفوز عليه كان مهما لتحقيق الانتصار الرابع تواليا والابتعاد بصدارة الدوري.

أوضح كرونسلاف أن الفريق قدم مباراة غاية في القوة وكان الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة واستحق الفوز وأضاع العديد من الفرص التي كان بالإمكان تسجيلها والخروج بنتيجة أكبر، موضحا أنه سعيد للغاية برد الفعل الرائع من جانب اللاعبين، خاصة البدلاء بعد الدفع بهم في توقيت صعب وظهورهم بشكل ممتاز للغاية وتعويض الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخرا، خاصة أحمد سامي وعلي جبر وزلاكة وإسلام عيسى، وكذلك الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإيقاف رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافط.

وواصل:"أنه لا يفكر كثيرا في أمر صدارة الدوري ويلعب كل مباراة بهدف الفوز لأن المشوار ما يزال طويلا وهناك نصف البطولة لم يلعب بعد.