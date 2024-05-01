الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سر الصنعة.. مشروع عم عبد المنعم على عجلة بدرجة فنادق الـ5 نجوم (بث مباشر)

عم عبدالمنعم
عم عبدالمنعم

على كوبري الدائري، يقف رجل في عقده السادس، يجاوره دراجته الخاصة الواضع عليها بعض الحلوى، ارتسمت على وجه ملامح الرضا والمحبة، يقوم بتأديه عمله بتفاني وصبر، لم تفارق البسمه ملامح وجه البشوش طوال ساعات عمله.

أشهر بائع أرز باللبن 

عم عبدالمنعم أشهر بائع أرز باللبن على كوبري الدائري، والذي يقوم ببيعه على دراجته الخاصة منذ ما يقرب من ١٦ عاما، حتى أصبح أحد العلامات البارزة لدى السائقين على كوبري الدائري.

والتقت "الدستور" مع عم عبد المنعم في بث مباشر، للحديث معه عن تفاصيل عمله، والذي كان على النحو التالي.

يقول عم عبد المنعم إن الفكرة جاءت له منذ أكثر من عشرون عاما وقت إتمام زواج ابنته الكبري والتي تسكن بالقرب من كوبري دائري منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، ووجد وقتها العديد من المواطنين يحرصون على زيارة الكوبري والوقوف للإستمتاع بالاجواء النيلية، ومنها قرر أن يقوم بعمل مشروعه وبيع الأرز باللبن ومعه بعض التسالى والحلوى.

وتابع أنه يقف على كوبري دائري منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة منذ ١٦ عام، حتى أصبح علامة بارزة ومعروف لدى كافة السائقين على الطريق.

كوبري الدائري الحلوى أشهر بائع أرز باللبن عبدالمنعم أشهر بائع أرز باللبن الدائري

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